سحر الربيع في إسماعيللي: تناغم أزهار الخشخاش مع حقول القمح الخضراء وموجة سياحية جديدة

باكو، 27 مايو، أذرتاج

تحول الجزء المار من مقاطعة إسماعيللي عبر الطريق الواصل بين باكو شاماخي ويفلاخ السريع إلى لوحة فنية طبيعية بفضل تفتح زهور الخشخاش الحمراء وسط حقول القمح الخضراء.

وقد أثار هذا المشهد الخلاب اهتماماً واسعاً، مما أدى إلى تنظيم "رحلات أزهار الخشخاش" خاصة لسكان العاصمة الباحثين عن الهدوء والجمال الطبيعي.

وبينما يستمتع الزوار بتوثيق هذه اللحظات، وجه المزارعون نداءً للحفاظ على المحاصيل وعدم الدخول إلى عمق الحقول لتجنب إتلافها، مؤكدين على ضرورة الاستمتاع بالجمال دون الإضرار بالبيئة أو المجهود الزراعي.