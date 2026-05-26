وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي نظيره التشيكي في نيويورك

باكو، 26 مايو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 26 مايو وزير خارجية الجمهورية التشيكية بيتر ماتشينكا وذلك على هامش مشاركته في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بنيويورك.

وهنأ الوزير بايراموف نظيره التشيكي بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والمجالات الإنسانية.

وأكد الطرفان أن الحوار السياسي رفيع المستوى والزيارات المتبادلة بين المؤسسات البرلمانية والحكومتين تعطي تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف دفعة قوية فيما استعرض الوزيران نتائج زيارة رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش أذربيجان في أبريل الماضي.

كما أطلع بايراموف الجانب التشيكي على مشاريع إعادة البناء والإعمار في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني وتحديات التهديد بالألغام المزروعة من قبل أرمينيا في المنطقة.