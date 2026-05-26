وزير المالية: خفض حصة النفط في الميزانية إلى 30 في المائة حتى عام 2030

باكو، 26 مايو، أذرتاج

أكد وزير المالية ساحل بابايف في مقابلة خاصة مع وكالة أذرتاج وقناة أذربيجان التلفزيونية أن أولويات الإنفاق في الميزانية ستظل مركزة على تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية وتنفيذ برنامج العودة الكبرى للمواطنين اللاجئين والنازحين سابقا إلى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ودعم إجراءات الرفاه الاجتماعي والمشاريع الاستثمارية.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل بجدية لتقليل الاعتماد على النفط، حيث من المتوقع أن تنخفض حصة النفط في الميزانية من 48 في المائة العام الماضي إلى حوالي 42-43 في المائة خلال العام الجاري.

وأضاف الوزير بابايف أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى خفض هذه النسبة إلى 30 في المائة فقط حتى عام 2030، بحيث يتم تأمين 70 في المائة من إيرادات الميزانية من القطاعات غير النفطية، مما يمثل تحولاً جوهرياً نحو استدامة مالية بعيدة المدى.