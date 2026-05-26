وزير المالية: أذربيجان تمتلك أحد أفضل مؤشرات الدين العام عالمياً

باكو، 26 مايو، أذرتاج

صرح وزير المالية ساحل بابايف في مقابلة خاصة مع وكالة أذرتاج وقناة أذربيجان التلفزيونية بأن أذربيجان تُعد من البلاد الرائدة عالمياً في سياسة الاقتراض، حيث يُتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام.

وأوضح الوزير أن هذا الرقم يعتبر منخفضاً للغاية مقارنة بمعظم بلاد العالم التي يصل فيها الدين إلى 100 في المائة من الناتج المحلي.

كما أشار إلى أن الدين الخارجي لا يشكل سوى 3ر6 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً انخفاضه بنسبة 8 في المائة إضافية حتى تاريخ 1 مايو من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مما يجعل المؤشرات المالية لأذربيجان نموذجاً يحتذى به في الاستقرار المالي.