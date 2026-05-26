رئيس إدارة مسلمي القوقاز: صلاة الشيعة والسنة معاً في أذربيجان هي نموذج للعالم

باكو، 27 مايو، أذرتاج

صرح رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازادة للصحفيين بأن عيد الأضحى عيد عالمي يجمع المسلمين في جميع أنحاء العالم على الدعاء من أجل إنهاء الحروب والدمار.

وأشار باشازادة إلى تزامن العيد مع يوم الاستقلال معرباً عن فخره بالمكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها أذربيجان وقيادتها.

وأكد رئيس الإدارة الروحية أن إقامة الشيعة والسنة الصلاة معاً في أذربيجان تجسد وحدة فريدة من نوعها وتعد نموذجاً يحتذى به عالمياً، مشدداً على أن هذه الأسس التي وضعها الزعيم القائد حيدر علييف ويواصل تعزيزها الرئيس إلهام علييف هي الضمان لاستقرار الدولة وازدهارها.

كما دعا الله تعالى أن يتغمد الشهداء برحمته ويمن بالشفاء على الجرحى متمنياً أن يسود السلام في المنطقة والعالم أجمع.