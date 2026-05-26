لقاء وزيري خارجية أذربيجان والبرتغال في نيويورك

باكو، 27 مايو، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل في مدينة نيويورك، حيث ناقش الجانبان آفاق تطوير العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والاقتصاد وأمن الطاقة.

وأكد الوزيران على الأهمية البالغة للاتصالات السياسية والزيارات المتبادلة لتعزيز التعاون، مع استعراض فرص التوسع في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة الخضراء.

كما أشاد الطرفان بقرار رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل إلى مستوى السفارات وبحثا سبل التنسيق داخل المنظمات الدولية ودعم الترشيحات في الهيئات الانتخابية إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الأمنية الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في الشرق الأوسط.