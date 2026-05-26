وزير خارجية أذربيجان يشدد على ضرورة تعزيز سيادة القانون في مجلس الأمن الدولي

باكو، 27 مايو، أذرتاج

شارك وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن الدولي بنيويورك حول "تعزيز النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة".

وأكد الوزير بايراموف في كلمته أن تقوية هذا النظام أصبحت ضرورة ملحة في ظل تزايد الاستقطاب وعدم فعالية آليات حل النزاعات.

وشدد بايراموف على التطبيق العالمي وغير المشروط لمبادئ السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيراً إلى معاناة أذربيجان السابقة من انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا الوزير الأذربيجاني إلى إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر شمولاً وتمثيلاً للبلدان النامية، مستعرضاً مساهمات أذربيجان في التعددية من خلال رئاستها لحركة عدم الانحياز واستضافتها لقمة الكوب29 والدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الأممي.