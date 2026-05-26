عالم الموسيقى الشامل في مركز إبراهيم بكوف للإبداع: ورشة عمل موسيقية خيرية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

باكو، 27 مايو، أذرتاج

استضاف مركز مقصود إبراهيم بكوف للإبداع ورشة عمل موسيقية خيرية للأطفال قدمتها الملحنة سوداء رحيموفا بتنظيم مركز "النطق المثالي" لتنمية النطق وعلم النفس.

وحضرت الفعاليات ألونا علييفا هي الأخرى.

وتعرف المشاركون الصغار خلال الفعالية على عالم الموسيقى والإيقاع وخصائص الآلات المختلفة عبر أنشطة تفاعلية ملهمة.

وأشار رئيس مشروع "تعال بالأمل" الخيري حاجي قوليف إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مؤسسة حيدر علييف وخاصة نائبة رئيسها ليلى علييفا لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن هذه المبادرات تهدف إلى توفير بيئة ملائمة لإبراز مواهبهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم في أجواء مليئة بالتفاؤل.