الرئيس إلهام علييف يفتتح مركز الثقافة المعاد بناؤه في مدينة خانكندي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 28 مايو، أذرتاج

افتتح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 مايو مركز الثقافة في مدينة خانكندي المحررة من الاحتلال الأرميني بعد خضوعه لأعمال إعادة بناء وإعمار شاملة.

وقد تم تجهيز المبنى المكون من ثلاثة طوابق بكافة الوسائل الحديثة لاستضافة الفعاليات الثقافية والعروض السينمائية والمسرحية، حيث يضم قاعة كبرى تتسع 348 شخص ومنطقة متعددة الوظائف للهواة والمبدعين.

وسيلعب هذا المركز دوراً محورياً في تنشيط الحياة الثقافية لمدينة خانكندي التي تشهد تزايداً في عدد السكان والطلاب، مما يعكس الأولوية التي توليها الدولة الأذربيجانية لترميم المعالم الثقافية والنهوض بالبنية التحتية الاجتماعية في المناطق المحررة.