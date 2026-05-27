أسعار النفط ترتفع في البورصات العالمية

باكو، 28 مايو، أذرتاج

ارتفعت أسعار النفط في البورصات العالمية حيث إن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 21ر97 دولارا بمصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية في لندن بعد نمو مسجل بقدر 92ر2 دولارين فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 74ر95 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد ان ارتفع قدر 06ر3 دولارات.