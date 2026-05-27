الرئيس إلهام علييف يفتتح منشأة لإنتاج قفازات العمل في خانكندي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 28 مايو، أذرتاج

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 مايو في افتتاح منشأة تابعة لشركة جي بي سيفتي لإنتاج قفازات العمل في مدينة خانكندي المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأحيط رئيس الدولة علما بأن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تصل إلى 25 مليون زوج من القفازات المخصصة للسوق المحلية مع خطط للتصدير إلى أوروبا مستقبلاً.

وبفضل دعم الدولة عبر قروض ميسرة وإعفاءات ضريبية، سيوفر هذا المشروع الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 5ر3 ملايين مانات فرص عمل لـ 35 شخصاً، مما يساهم بمساهمة فعالة في تعزيز الإمكانات الاقتصادية لمدينة خانكندي وتطوير الصناعات الخفيفة في المنطقة.