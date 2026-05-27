الرئيس إلهام علييف يتفقد أعمال إعادة الإعمار في قرية بويوك قلعة درسي في شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني ويجتمع مع الأهالي المعاد توطينهم محدث

باكو، 28 مايو، أذرتاج

تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 مايو سير العمل في ترميم المنازل والمرافق الحيوية في قرية بويوك قلعة درسي التابعة لولاية شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

واستمع الرئيس علييف إلى تقرير قدمه الممثل الخاص للرئيس بولاية شوشا آيدين كريموف حول إنجاز مشاريع البنية التحتية التي شملت مد خطوط الطاقة الكهربائية والغاز والمياه إضافة إلى إنشاء ساحة للعلم ومنتزه للأهالي.

هذا وقد شهدت القرية التي تحررت في عام 2023 عودة الدفعة الأولى المتضمنة 14 عائلة من سكانها، حيث تم ترميم 17 منزلاً في المرحلة الأولى، مع وجود خطط لترميم 20 منزلاً إضافياً في المرحلة المقبلة لضمان العودة اللائقة لجميع المهجرين السابقين.

ـبملفلمبـ

وزار الرئيس إلهام علييف عائلة المواطن عاكف قهرمانوف، أحد السكان العائدين إلى قرية بويوك قلعة درسي، حيث تفقد ظروفهم المعيشية وتبادل معهم أطراف الحديث في جو من المودة.

وأعربت العائلة وخاصة الأم المسنة عن امتنانها العميق للرئيس علييف على تحرير الأرض وتأمين عودتهم الكريمة بعد سنوات من التهجير في باكو وسومقايت.

وأكد الرئيس علييف خلال اللقاء على أن المنطقة لا تمثل وطناً فحسب، بل هي بمثابة منتجع طبيعي بفضل هوائها النقي وغاباتها، مشيراً إلى استمرار مشاريع الطرق وإعمار القرى المجاورة مثل تورش صو لضمان حياة مستدامة ومزدهرة لجميع العائدين.

ـبملنلمبـ

ثم اجتمع رئيس الدولة مع اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم بقرية بويوك قلعة درسي.

وفي خطاب مفعم بروح النصر، هنأ السيد الرئيس إياهم بذكرى عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس الدولة أن عودة المهجرين إلى ديارهم هي أعظم تجسيد للعدالة التاريخية، مشيراً إلى أن أذربيجان اليوم تقف كدولة قوية لا تملى عليها الإرادات الخارجية، بل تصنع سياستها بناءً على مصالحها الوطنية العليا.

وأوضح الرئيس علييف أن الانتصارات المجيدة في عامي 2020 و2023 قد أعادت صياغة تاريخ المنطقة، حيث تم استعادة السيادة الكاملة على كل شبر من تراب الوطن.

وتطرق السيد الرئيس إلى مشاريع إعادة البناء والإعمار الجبارة التي تجري في شوشا ولاتشين والقرى المحيطة، مؤكداً أن الدولة تعمل ليل نهار لضمان عودة كريمة ومستدامة للأهالي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن "القبضة الحديدية" ووحدة الشعب هما الضمان الأبدي لبقاء هذه الأراضي تحت العلم الأذربيجاني إلى الأبد، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز المتبادل بين القائد وشعبه.

ـنملبلمنـ

ثم التقطت صور تذكارية جماعية.