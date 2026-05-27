الرئيس إلهام علييف يتفقد المساكن الجديدة لمنتسبي وزارة الدفاع في قرية طاش بولاق بخوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 28 مايو، أذرتاج

تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 مايو الظروف المعيشية الموفرة في المنازل المرممة والمخصصة لمنتسبي وزارة الدفاع في قرية طاش بولاق التابعة لولاية خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني.

ويضم المجمع السكني 191 منزل مجهز بكافة المرافق الحيوية والغاز والطاقة الكهربائية إلى جانب إنشاء ساحة للعلم ومنتزه ترفيهي.

وتعكس هذه الخطوة الأولوية التي توليها الدولة لتأمين السكن الملائم للعسكريين وعائلاتهم، كجزء من السياسة الاجتماعية الشاملة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لمن يسهرون على حماية أمن البلد واستقرارها.