رئيس شركة سوكار يفتتح شركة سوكار إيطاليا ويشارك في حفل بروما

باكو، 28 مايو، أذرتاج

قام رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار)روشن نجف بزيارة إيطاليا عقد خلالها اجتماعات هامة مع وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيتشيتو فراتين ووزير الشركات والمبادرات الإيطالية أدولفو أورسو.

وتناول الجانبان أهمية استحواذ سوكار على أسهم شركة بترولي إيطاليانا معتبرين إياها خطوة استراتيجية لتوسيع التعاون الطاقي بين البلدين.

كما شهدت العاصمة روما تزامناً مع الاحتفال بذكرى 28 مايو يوم الاستقلال العرض الرسمي لشركة سوكار إيطاليا.

وأكد نجف في كلمته أن هذا التوسع يعكس الثقة المتبادلة والرؤية الحكيمة للقيادة الأذربيجانية في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع إيطاليا.