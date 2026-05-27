الرئيس إلهام علييف يفتتح بيت قراباغ للمنسوجات في خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 28 مايو، أذرتاج

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 مايو في افتتاح بيت قراباغ للمنسوجات بمدينة خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأحيط رئيس الدولة علما بأن الطاقة الإنتاجية للمصنع الذي يعتمد على تكنولوجيا تركية وصينية تصل إلى 4ر1 مليون قطعة من المنسوجات المنزلية سنوياً.

ويوفر المشروع حالياً فرص عمل لـ 85 شخصاً من سكان المنطقة مع خطط لزيادة العدد إلى 200 موظف مستقبلاً.

وبفضل القروض الميسرة التي قدمتها الدولة بقيمة 2ر3 ملايين مانات، يساهم هذا المصنع في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرات التصديرية لأذربيجان، مؤكداً على نجاح بيئة الاستثمار في المناطق المحررة.