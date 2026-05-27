الرئيس الصومالي يهنئ الرئيس إلهام علييف

باكو، 28 مايو، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأعرب الرئيس الصومالي في برقيته عن أحر التهاني لحكومة وشعب أذربيجان الصديق، مشيداً بمسيرة الصمود والإنجازات التي حققها الشعب الأذربيجاني.

كما أكد الرئيس محمود على اعتزاز الصومال بعلاقات الصداقة مع أذربيجان وتطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، متمنياً لأذربيجان دوام السلم والاستقرار والازدهار.