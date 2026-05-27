انطلاقة قوية لمنتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة في بطولة أوروبا

باكو، 28 مايو، أذرتاج

استهل منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة مشواره في بطولة أوروبا المقامة بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا بفوز ثمين على نظيره النمساوي.

وضمن منافسات المجموعة الفاء نجح المنتخب الأذربيجاني في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 1-0 على أرضية ملعب "تيبوس أرينا". وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عيسى أتاييف في الشوط الثاني ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في البطولة.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب مشواره بمواجهة إيطاليا في 29 مايو، تليها مباراة قوية ضد فرنسا في 30 مايو الجاري.