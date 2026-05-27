استمرار مرور الشحنات الروسية إلى أرمينيا عبر أذربيجان

باكو، 28 مايو، أذرتاج

شهدت محطات سكة الحديد في أذربيجان اليوم انطلاق شحنات جديدة تضم 126 طن من اليوريا و67 طناً من الدقيق قادمة من الاتحاد الروسي ومتجهة إلى أرمينيا عبر محطة بلاجاري بحي بناقدي للعاصمة باكو.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لعمليات ترانزيت واسعة شملت حتى الآن أكثر من 28 ألف طن من الحبوب والأسمدة والألومنيوم.

وإلى جانب دورها كممر للترانزيت، بدأت أذربيجان بتصدير المنتجات النفطية مباشرة إلى أرمينيا، حيث بلغت الكميات المصدرة أكثر من 10 آلاف طن من الديزل و979 طن من البنزين من فئة أيه أي 92 و2955 طن من البنزين من فئة أيه أي 95، مما يعكس تحولاً ملموساً في ديناميكيات التعاون الإقليمي.