متحف علم الدولة في باكو يفتح أبوابه بحلة جديدة: تجسيد لتاريخ السيادة الأذربيجانية

باكو، 28 مايو، أذرتاج

شهدت ساحة علم الدولة في العاصمة باكو إعادة افتتاح متحف العلم بعد عملية ترميم وتحديث شاملة بدأت في عام 2018 وقد تم تقديم المجمع المتحفي بحلته الجديدة في 8 نوفمبر 2024 تزامناً مع يوم النصر المجيد.

ويتميز مبنى المتحف بتصميمه المعماري الفريد على شكل نجمة ثمانية الأطراف ويقع مباشرة تحت قاعدة سارية العلم العملاقة.

ويضم المتحف 6 قاعات عرض تحتضن كنوزاً تاريخية تشمل أعلام الدول والخانات التي قامت على أرض أذربيجان عبر العصور، بالإضافة إلى شعارات السلطة والعملات القديمة وأسلحة تاريخية.

وتعد هذه المعروضات شاهداً حياً على مسيرة الاستقلال التي بدأت في 28 مايو 1918 وتتوج اليوم بعلم يرفرف شامخاً في سماء باكو.

ومن الممكن مشاهدة تقرير مصور عبر الرابط

https://video.azertag.az/files/video/2026/2/177995564043442589.mp4