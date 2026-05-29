انطلاق مهرجان "خريطة قراباغ الثقافية صوت لكل منطقة" في باكو

باكو، 29 مايو، أذرتاج

شهدت ساحة "قوشا قلعة" بالمدينة القديمة "إيتشاري شهر" في العاصمة باكو يوم 29 مايو حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان ثقافي ضخم يحمل عنوان "خريطة قراباغ الثقافية صوت لكل منطقة".

ويهدف المهرجان المنظم بالتعاون بين وزارة الثقافة وإدارة محمية "إيتشاري شهر" التاريخية والمعمارية والجمعية الأهلية "قيد" للتوعية الاجتماعية إلى استعراض التراث الغني لمنطقة قراباغ، بما يشمل الأزياء التاريخية والأطباق التقليدية والحرف اليدوية.

وقد حظيت الفعالية باهتمام كبير من الزوار المحليين والأجانب وتضمن عروضاً موسيقية حية وورش عمل تفاعلية ومعارض فنية تبرز الهوية الثقافية الفريدة لكل منطقة في قراباغ.