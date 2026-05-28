افتتاح مكتب تمثيلي لمكتب السياحة الأذربيجاني في بكين لتعزيز الجذب السياحي

افتتح مكتب السياحة الأذربيجاني مكتباً تمثيلياً له في العاصمة الصينية بكين بهدف ترويج الإمكانات السياحية لأذربيجان وجذب المزيد من السياح الصينيين.

ويقع المكتب في منطقة الأعمال الحيوية ببكين ويقدم عرضاً شاملاً للثقافة والمطبخ والمنتجات السياحية الأذربيجانية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الدولة التي شملت إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الصينيين عام 2024 وتوفير رحلات جوية مباشرة بين باكو وبكين وأورومتشي.

وقد أثمرت هذه الجهود عن زيادة ملحوظة، حيث وصل عدد الزوار الصينيين إلى 14303 شخص في الفترة من يناير إلى أبريل من العام الحالي بزيادة قدرها 5ر9 في المائة مقارنة بالعام الماضي.