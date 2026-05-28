استمرار مرور الشحنات الروسية إلى أرمينيا عبر الأراضي الأذربيجانية

باكو، 29 مايو، أذرتاج

شهد يوم 29 مايو انطلاق شحنة جديدة من الحبوب والأسمدة قادمة من الاتحاد الروسي ومتجهة إلى أرمينيا عبر سكك حديد أذربيجان.

وتضمنت الشحنة 8 عربات تحمل 280 طن من القمح و277 طن من الأسمدة، حيث انطلقت من محطة بيلاجاري نحو محطة بويوك كسيك الحدودية مع جورجيا.

وتعزز هذه العمليات مكانة أذربيجان كمركز إقليمي للنقل والترانزيت.

وبالتوازي مع هذه التسهيلات اللوجستية، تواصل أذربيجان تصدير المنتجات النفطية مباشرة إلى أرمينيا، حيث بلغت الكميات المصدرة أكثر من 10 آلاف طن من الديزل و979 طن من البنزين من فئة أيه أي 92 و2955 طن من البنزين من فئة أيه أي 95، مما يعكس تحولاً ملموساً في ديناميكيات التعاون الإقليمي.