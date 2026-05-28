برقية تهنئة من رئيسة وزراء إقليم البنجاب الباكستاني إلى الرئيس إلهام علييف
باكو، 29 مايو، أذرتاج
بعثت رئيسة وزراء إقليم البنجاب الباكستانية مريم نواز شريف ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.
وأشادت شريف في برقيتها بمسيرة أذربيجان المظفرة تحت قيادة الرئيس علييف الحكيمة، مستذكرةً بكل إجلال إرث الزعيم الوطني حيدر علييف وتضحيات الشهداء الأبرار.
كما أعربت عن شكرها الجزيل على حفاوة الاستقبال التي حظيت بها خلال زيارتها الأخيرة باكو، مؤكدة أن الروابط الأخلاقية والقيم المشتركة بين شعب البنجاب والشعب الأذربيجاني تشكل أساساً راسخاً لتعاون مستقبلي أعمق، متمنيةً لأذربيجان دوام السلام والازدهار.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
رئيس ملديف يهنئ رئيس أذربيجان
- [15:03]
انطلاقة قوية لمنتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة في بطولة أوروبا
- 28.05.2026 [18:33]
رئيس شركة سوكار يفتتح شركة سوكار إيطاليا ويشارك في حفل بروما
- 28.05.2026 [18:17]
الرئيس الصومالي يهنئ الرئيس إلهام علييف
- 28.05.2026 [18:05]
العاهل الأردني يهنئ الرئيس إلهام علييف
- 28.05.2026 [17:55]
استمرار مرور الشحنات الروسية إلى أرمينيا عبر أذربيجان
- 28.05.2026 [16:38]
أسعار النفط ترتفع في البورصات العالمية
- 28.05.2026 [13:37]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 28.05.2026 [11:27]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم الاستقلال
- 28.05.2026 [09:39]
وزير خارجية أذربيجان يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة
- 27.05.2026 [19:32]
لقاء وزيري خارجية أذربيجان والبرتغال في نيويورك
- 27.05.2026 [18:11]
وزير خارجية أذربيجان يشدد على ضرورة تعزيز سيادة القانون في مجلس الأمن الدولي
- 27.05.2026 [16:38]
لقاء وزيري خارجية أذربيجان والبحرين في نيويورك
- 27.05.2026 [16:15]
أذربيجان تحتفل بعيد الأضحى المبارك: رمز للتراحم والوحدة والانتصار
- 27.05.2026 [15:58]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- 27.05.2026 [12:58]
وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي نظيره التشيكي في نيويورك
- 26.05.2026 [23:50]
لقاء وزيري خارجية أذربيجان وباكستان في نيويورك
- 26.05.2026 [23:44]
لقاء وزيري خارجية أذربيجان وكوبا في نيويورك
- 26.05.2026 [23:40]
وزير المالية: نظام المالية الحكومية الرقمية يقلص مدة المدفوعات إلى ساعتين
- 26.05.2026 [23:33]
وزير المالية: خفض حصة النفط في الميزانية إلى 30 في المائة حتى عام 2030
- 26.05.2026 [23:25]
وزير المالية: أذربيجان تمتلك أحد أفضل مؤشرات الدين العام عالمياً
- 26.05.2026 [23:17]
وزير المالية: نمو الإيرادات غير النفطية يعزز استدامة الميزانية المستقبلية
- 26.05.2026 [23:14]
وزير المالية: إيرادات الميزانية بلغت 6ر13 مليار مانات خلال الـ 4 أشهر
- 26.05.2026 [23:13]
وزير المالية: استقرار الاقتصاد الكلي في أذربيجان محفوظ بالكامل
- 26.05.2026 [23:05]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن عيد الأضحى المبارك
- 26.05.2026 [23:01]
ليلى علييفا تطلع على نشاط مزرعة "الشاي الأخضر" في لنكران
- 26.05.2026 [20:56]
بدء جلسة الاستئناف الأولية لقادة الانفصاليين السابقين في باكو
- 26.05.2026 [20:39]
الصحفي البارز: لقب "الأستاذ الفخري" من جامعة الألسن في باكو شرف كبير لي
- 26.05.2026 [20:05]
افتتاح معرض "ماما الأم الطبيعة" الدولي في ريغا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال
- 26.05.2026 [19:57]
ليلى وأرزو علييفا تزوران عائلة الشهيد في لنكران
- 26.05.2026 [19:54]
اتصال هاتفي بين رئيسي وزراء أذربيجان والاتحاد الروسي
- 26.05.2026 [19:24]
اتصال هاتفي بين الرئيسين إلهام علييف والإيراني مسعود بزشكيان
- 26.05.2026 [19:20]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تطلعان على أعمال الحرفي حبيبوف في لنكران
- 26.05.2026 [19:12]
ليلى وأرزو علييفا تزوران دار الأيتام في لنكران
- 26.05.2026 [18:59]
أذبرومو تبحث التعاون في التجارة الإلكترونية وصناعة المنسوجات مع شركات صينية
- 26.05.2026 [18:45]
سوكار تبحث التعاون مع شركة صينية في حقل أبشرون
- 26.05.2026 [18:10]
مهرجان القهوة والشاي يقام في مدينة خانكندي
- 26.05.2026 [17:35]
الرئيس إلهام علييف يهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- 26.05.2026 [17:20]
تجاوز قيمة الصادرات من أذربيجان إلى تركيا مليار دولار
- 26.05.2026 [15:18]
إقامة مأدبة رسمية بمناسبة ذكرى يوم استقلال أذربيجان في الجزائر
- 26.05.2026 [14:38]
ارتفاع صادرات الشاي من أذربيجان بأكثر من 15 في المائة
- 26.05.2026 [13:09]
الرئيس إلهام علييف يعزي الرئيس الصيني في ضحايا انفجار منجم الفحم
- 26.05.2026 [11:56]
رئيس جورجيا يهنئ الرئيس إلهام علييف بذكرى يوم الاستقلال
- 26.05.2026 [11:40]
ملك ماليزيا يهنئ الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال
- 26.05.2026 [11:31]
زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب تشيلي
- 26.05.2026 [10:50]
تغير أسعار النفط في البورصات الدولية
- 26.05.2026 [10:43]
ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية
- 26.05.2026 [10:39]
العودة الكبرى: قافلة أخرى من النازحين يعودون الى مدينة أغدام
- 26.05.2026 [10:34]
الرئيس إلهام علييف يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الهجوم الإرهابي
- 25.05.2026 [19:30]
رئيس الاتحاد الروسي يهنئ الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال
- 25.05.2026 [19:00]
رئيس السنغال يهنئ الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال
- 25.05.2026 [18:27]
رئيس الصين يهنئ الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال
- 25.05.2026 [18:20]
الرئيس علييف: تقليص الفجوة بين القرية والمدينة ضرورة لوقف النزوح الحضري
- 25.05.2026 [17:51]
الرئيس إلهام علييف يعلن إعداد برنامج جديد لمعالجة الركود في القطاع الزراعي
- 25.05.2026 [17:43]
الرئيس علييف يؤكد أهمية تعزيز آليات الدعم الزراعي وتحسينها
- 25.05.2026 [17:40]
تراجع إنتاج الذهب والفضة في أذربيجان خلال الثلث الأول من عام 2026
- 25.05.2026 [17:31]
عقد اجتماع تشاوري مكرس لشؤون الزراعة برئاسة الرئيس إلهام علييف محدث
- 25.05.2026 [17:26]
وزير الخارجية الأرميني ينفي صلة زيارة ماركو روبيو بالانتخابات البرلمانية
- 25.05.2026 [16:57]
نتائج الجولة الثالثة والثلاثين الأخيرة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 25.05.2026 [13:17]
وزير خارجية أذربيجان يتوجّه في زيارة عمل إلى نيويورك
- 25.05.2026 [12:54]
ليلى علييفا تدعم مشروع "الأيدي المتجذرة" لصناعة الحصير في ماصالي
- 25.05.2026 [12:40]
ليلى علييفا تزور مسجد الجمعة في ماصالي
- 25.05.2026 [12:28]
ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية
- 25.05.2026 [12:16]
تطهير مساحة 2092 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي
- 25.05.2026 [12:15]
انخفاض سعر برميل النفط
- 25.05.2026 [12:14]
فوز الدكتور معتز محي عبد الحميد بجائزة ناجي جواد الساعاتي لأدب الرحلات
- 25.05.2026 [12:08]
حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وإفريقيا يبلغ 580 مليون دولار عام 2025
- 25.05.2026 [11:38]
سفير المغرب: توجد فرص استراتيجية مهمة لتوسيع التعاون بين إفريقيا وأذربيجان
- 25.05.2026 [11:26]
مؤتمر دولي مخصص لـ"يوم إفريقيا" يعقد في باكو
- 25.05.2026 [11:24]
مجلس قضاة ادارة شؤون مسلمي القوقاز يفتي بشأن عيد الأضحى
- 25.05.2026 [10:43]
رصد الزلازل يسجل هزات أرضية في بحر الخزر
- 25.05.2026 [10:36]
العودة الكبرى: جبرائيل تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 25.05.2026 [10:35]