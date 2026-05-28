برقية تهنئة من رئيسة وزراء إقليم البنجاب الباكستاني إلى الرئيس إلهام علييف

باكو، 29 مايو، أذرتاج

بعثت رئيسة وزراء إقليم البنجاب الباكستانية مريم نواز شريف ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأشادت شريف في برقيتها بمسيرة أذربيجان المظفرة تحت قيادة الرئيس علييف الحكيمة، مستذكرةً بكل إجلال إرث الزعيم الوطني حيدر علييف وتضحيات الشهداء الأبرار.

كما أعربت عن شكرها الجزيل على حفاوة الاستقبال التي حظيت بها خلال زيارتها الأخيرة باكو، مؤكدة أن الروابط الأخلاقية والقيم المشتركة بين شعب البنجاب والشعب الأذربيجاني تشكل أساساً راسخاً لتعاون مستقبلي أعمق، متمنيةً لأذربيجان دوام السلام والازدهار.