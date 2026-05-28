اكتشافات أثرية هامة في ولايتي أغدره وأغدام: من العصر النيوليتي إلى العصور الوسطى

باكو، 29 مايو، أذرتاج

أجرى معهد علم الآثار والأنثروبولوجيا التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية عمليات تنقيب ومراقبة أثرية في أراضي ولايتي أغدره وأغدام المحررتين من الاحتلال الأرميني، أسفرت عن نتائج تاريخية مذهلة.

وتم في قرية جانياتاق التابعة لأغدره اكتشاف مستوطنة تعود للعصر الحجري الحديث (النيوليتي) في موقع مجمع دميرلي لمعالجة الخامات، حيث تبين أن المنطقة كانت مركزاً قديماً لإنتاج مادة "المغرة".

كما رصد الخبراء الدمار الواسع الذي لحق بمقبرة إسلامية قديمة نتيجة شق الطرق خلال فترة الاحتلال الأرميني.

وفي أغدام، تم الكشف عن طبقات حضارية تعود للعصور القديمة في موقع بقرية كوي تبه تزيد مساحته عن 4 هكتارات، بالإضافة إلى توثيق ضريح سداسي الأضلاع نادر يعود لعام 1924 في قرية أيواز خان بكلي وهو ملك لـ "شامل بك بن سلمان بك".