رئيس ملديف يهنئ رئيس أذربيجان

باكو، 29 مايو، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية ملديف الدكتور محمد مويزو ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لجمهورية أذربيجان.

وأعرب الرئيس الملديفي في برقيته، باسمه وباسم حكومة وشعب ملديف عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لأذربيجان قيادةً وشعباً.

كما أشاد الرئيس الملديفي بمتانة العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون، مؤكداً ثقته في أن أواصر الصداقة بين ملديف وأذربيجان تشهد مزيداً من الازدهار في السنوات القادمة، متمنياً للشعب الأذربيجاني دوام السلام والرفاهية.