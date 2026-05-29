منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة يتأهل إلى ثمن نهائي بطولة أوروبا

باكو، 29 مايو، أذرتاج

تأهل منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة إلى مرحلة خروج المغلوب في بطولة أمم أوروبا المقامة في سلوفاكيا، عقب فوزه على نظيره الإيطالي بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الفاء السادسة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة.

وسجل أهداف المنتخب الأذربيجاني الذي يقوده المدرب إيلشاد قولييف في اللقاء الذي أقيم على ملعب تيبوس أرينا كل من روان كريموف وووصال عيسايف وروزكار إبراهيمزاده. وسيواجه المنتخب الأذربيجاني الذي استهل مشواره بالفوز على النمسا بنتيجة 1-0، نظيره الفرنسي في 30 مايو الجاري لحساب الجولة الأخيرة.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، تغلبت فرنسا على النمسا بنتيجة 3-1 لتحتل فرنسا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، تليها إيطاليا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما تذيلت النمسا الترتيب دون نقاط.