نزلاء السجن في نخجوان يلتقون أطفالهم بمناسبة اليوم الدولي للطفل

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

نظمت مصلحة السجون التابعة لوزارة العدل في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم لقاءً بين النزلاء وأطفالهم في مؤسسة السجون ذات النظام المختلط وذلك بمناسبة الأول من يونيو اليوم الدولي للطفل.

وهنأ رئيس فرع التخطيط الاستراتيجي والمتابعة علي رحيموف ورئيس المؤسسة السجنية رامن عسكروف الأطفال وعبرا عن الاهتمام المستمر لحكومة أذربيجان بحماية حقوق الأطفال وضمان تنميتهم الشاملة.

وتضمن البرنامج الاحتفالي الذي هدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال تنظيم ألعاب ترفيهية وفقرات موسيقية متنوعة.

واختتمت الفعالية بتوزيع هدايا عينية على الأطفال المشاركين.