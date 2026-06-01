الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن مذكرة تعليق المادة الـ 907 من قانون دعم الحرية

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

نشر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف منشوراً عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بمذكرة تمديد تعليق المادة الـ 907 من قانون دعم الحرية الأمريكي.

وجاء في رسالة الشكر التي وجهها رئيس الدولة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "السيد الرئيس المحترم دونالد ترامب أود أن أعرب لكم عن خالص شكري وامتناني لإرسالكم مذكرة تمديد تعليق التعديل الـ 907 من قانون دعم الحرية كهدية تذكارية لي، مصحوبة بملاحظتكم الشخصية وكلماتكم الطيبة وإنني أقدر عالياً هذه اللفتة الكريمة وأكنّ لها كل الاحترام والتقدير".