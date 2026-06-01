معاون نائب رئيس سوكار: الشركة تحقق خفضًا بنسبة 65 في المائة في انبعاثات الميثان وتخطط للتحول الطاقي

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

أعلن حكمت عبد اللهيف معاون نائب رئيس شركة النفط الوطنية الاذربيجانية سوكار لانتقال الطاقة والبيئة وإزالة الكربون أفغان عيسايف في كلمته خلال جلسة نقاشية ضمن معرض بحر الخزر الدولي الـ 31 للنفط والغاز في باكو 1 يونيو أن التدابير المنفذة لتحديث المعدات والمحركات أسفرت عن خفض انبعاثات الميثان بنسبة 65 في المائة.

وأوضح عبد اللهيف أن الشركة تواصل جهودها لضمان كفاءة الطاقة مع التخطيط للتحول إلى شركة طاقة كبرى خلال 10 سنوات.

وأشار معاون نائب رئيس الشركة إلى أن تحقيق إزالة الكربون بالكامل يعد مسألة معقدة للغاية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن سوكار تسعى جاهدة للتغلب على هذا التحدي عبر مواصلة العمل على خفض انبعاثات الميثان بشكل أكبر.