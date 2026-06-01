اجتماع إستراتيجي في باكو بين رؤساء سوكار وتوتال إنرجيز وإكس آر جي

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

عُقد اجتماع رفيع المستوى ضمن فعاليات أسبوع باكو للطاقة في 1 يونيو اليوم ضم رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار روشن نجف والنائب الأول لرئيس شركة توتال إنرجيز مارتينا أوبيزي ورئيس قطاع الغاز الدولي بشركة إكس آر جي محمد العرياني.

وأعربت الأطراف خلال الاجتماع عن رضاهم التام عن التعاون الناجح والمستمر في قطاع الطاقة، حيث تم استعراض سير العمل في مشروع التطوير الكامل لحقل أبشرون البحري الأذربيجاني للغاز والمكثفات.

وفي هذا السياق، أكد المجتمعون على الأهمية البالغة لتوقيع الاتفاقية الأخيرة بين شركات سوكار وتوتال إنرجيز وإكس آر جي وبوتاش التركية لتوريد الغاز الطبيعي من حقل أبشرون إلى تركيا على المدى الطويل.