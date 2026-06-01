وزير الطاقة: سياسة أذربيجان ترتكز على التطوير المتوازن للنفط والغاز والطاقة المتجددة

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

صرح وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف في كلمته خلال أسبوع باكو للطاقة بأن السياسة الطاقية للرئيس إلهام علييف ترتكز على التطوير المتوازن لموارد النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة في البلد إلى جانب تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز الروابط الطاقية.

وأوضح الوزير شهبازوف أن هذه الاستراتيجية تستجيب تمامًا للواقع الطاقي العالمي وتتيح لأذربيجان تطبيق التزاماتها الخضراء بشكل مستدام.

وأضاف شهبازوف أن هذه السياسة تسهم بمساهمة فعالة في إنشاء ممرات وروابط طاقية وثيقة بين منطقة بحر الخزر وجنوب القوقاز من جهة وتركيا وآسيا الوسطى وأوروبا من جهة أخرى.