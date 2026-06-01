اجتماع رفيع المستوى بين قادة حرس الحدود الأذربيجاني والإيراني في أستارا

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

عُقد في الأول من يونيو في الجانب الإيراني من معبر ونقطة تفتيش "أستارا" الحدودية اجتماع رسمي بين وفدين برئاسة قائد حرس الحدود لجمهورية أذربيجان الفريق أول إلتشين قولييف ونائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي لجمهورية إيران الإسلامية اللواء قاسم رضائي.

وناقش الطرفان الوضع الراهن على الحدود المشتركة وإجراءات أمن الحدود وتنظيم حراسة الحدود في المناطق المحررة من الاحتلال، فضلاً عن سير العمل في إنشاء ممرات نقل واتصالات جديدة تربط بين منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية عبر الأراضي الإيرانية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود.