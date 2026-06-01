إقامة احتفالية "المستقبل للأطفال" في حديقة باكو للحيوانات بمناسبة اليوم الدولي للطفل

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

بمبادرة من نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا أقيمت في حديقة باكو للحيوانات احتفالية تقليدية بعنوان "المستقبل للأطفال" وذلك بمناسبة الأول من يونيو اليوم الدولي للطفل.

وشارك في الاحتفالية التي نظمت بدعم "خدمة باكو للتحسين والتطوير" أكثر من 250 طفل من دور الأيتام رقم 1 و2 و3 إلى جانب مراكز تنمية الأطفال ورياض الأطفال المتنوعة.

وتضمن برنامج الحفل عروضاً ترفيهية وتعليمية وورش عمل فنية وفقرات سحرية بالإضافة إلى أنشطة التوعية البيئية وجولات إرشادية للتعرف على حياة الحيوانات وإطعامها.

كما شهدت الفعالية إقامة ركن خاص برعاية الحيوانات المشردة من قبل مركز "إيديا" للعناية بالحيوانات لتعزيز حس المسؤولية والرحمة تجاه الكائنات الحية لدى الأطفال.