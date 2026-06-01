الرئيس إلهام علييف: ممر زنكزور سيتم بناؤه بالتأكيد

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال كلمته في حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع باكو للطاقة بأن أذربيجان تفتح ممرات نقل جديدة من خلال الاستثمار في البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق البرية.

وأشار رئيس الدولة إلى النجاح الذي يحققه ممر النقل من الشرق الى الغرب حالياً قائلاً "إن ممر زنكزور الذي سيكون فرعاً آخر لممر الشرق والغرب سيتم بناؤه بكل تأكيد بموجب الوثيقة الموقعة في البيت الأبيض في 8 أغسطس 2025 بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء أرمينيا وبيني".