زلزال قوي قبالة سواحل تشيلي

باكو، 1 يونيو، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6 درجات سواحل تشيلي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم ألتاي–سايان للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة في أكاديمية العلوم الروسية أن مركز الزلزال وقع على بُعد 24 كيلومترا شمال مدينة فينيا ديل مار وعلى مسافة تقارب 3.2 كيلومترات من الساحل.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.