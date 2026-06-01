توتال إنرجيز تخطط تطبيق حلول خضراء جديدة في حقل أبشرون لتقليل الانبعاثات

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

صرح المتخصص الرئيسي في تطوير أعمال الطاقة المتجددة بشركة "توتال إنرجيز" جنكيز عروجوف في كلمته خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن أسبوع باكو للطاقة في 1 يونيو أن الشركة تخطط تطبيق حلول مبتكرة تتعلق بمرحلة التطوير الكامل لإمدادات الطاقة في حقل أبشرون للغاز الأذربيجاني البحري.

وأشار عروجوف إلى أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تأمين احتياجات أصول النفط والغاز يسهم بإسهام كبير في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين التكاليف التشغيلية.

وأكد عروجوف أن تزويد المنشآت بالطاقة الكهربائية النظيفة يمثل توجهاً حقيقياً وواعداً لأذربيجان في ظل دمج العديد من مشاريع الطاقة الخضراء في شبكة الطاقة الوطنية.