افتتاح "مركز لوكس أذ" الثقافي الجديد في لكسمبرغ لتعزيز العلاقات الثنائية

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

شهدت عاصمة دوقية لكسمبرغ الكبرىالافتتاح الرسمي لمركز لوكس أذ بتنظيم جمعية الصداقة الأذربيجانية اللكسمبرغية وذلك بالتزامن مع احتفالات ذكرى يوم استقلال أذربيجان في 29 مايو.

ويهدف المركز إلى تطوير روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي والتعريف بثقافة أذربيجان وتاريخها وقيمها الوطنية، إلى جانب توحيد الجالية الأذربيجانية المقيمة هناك.

وأشار رئيس الجمعية سيمور أحمدوف في كلمته إلى أهمية توقيت الافتتاح المرتبط بالقيم الوطنية، مؤكدًا أن المركز سيكون منصة دائمة ومفتوحة للتعاون مع مختلف الشعوب.

ومن جانبهما أشاد سفير أذربيجان لدى لكسمبرغ واقف صادقوف وسفير لكسمبرغ لدى أذربيجان ألان دي مويزر بالدور الحيوي الذي تؤديه هذه المبادرات الدبلوماسية الشعبية في تعميق المعرفة المتبادلة بين البلدين المستمرة منذ 30 عامًا.

وأوضح نائب رئيس المركز إسكندر أخوندوف ومسؤولة التواصل سوينج عُمرلي أن المركز سيقدم مستقبلاً دورات في اللغتين الأذربيجانية والفرنسية إضافة إلى ورش عمل في الرسم والموسيقى والشطرنج والبرمجة والطهي لجميع الفئات العمرية.