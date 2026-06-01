الرئيس إلهام علييف: المؤشرات الاقتصادية لأذربيجان إيجابية للغاية اليوم

باكو، 1 يونيو، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف حفل الافتتاح لأسبوع باكو للطاقة إن المؤشرات الاقتصادية لأذربيجان إيجابية للغاية اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة أشار الى أن تصنيفات أذربيجان لدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية الرائدة تشهد تحسنا عاما بعد عام، مشيرا إلى أن البلد حصل بالفعل على تصنيف استثماري.

كما اكد الرئيس علييف أن معدل الفقر انخفض إلى 5 في المائة، كما يبلغ معدل البطالة نحو النسبة نفسها: "لقد نجحنا في خفض الدين الخارجي بشكل كبير".