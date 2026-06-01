مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

تم تنفيذ شحنة جديدة من البضائع القادمة من الاتحاد الروسي والمتوجهة إلى أرمينيا بالترانزيت عبر أراضي أذربيجان حيث غادرت اليوم من محطة بيلاجاري باتجاه محطة بويوك كسيك الحدودية مع جورجيا شحنة تضم عربتي قطار محملتين بـ 139 طن من القمح وعربتي قطار آخرين محملتين بـ 138 طن من الأسمدة.

يُذكر أنه تم حتى الآن نقل أكثر من 29 ألف طن من الحبوب وأكثر من 6 آلاف طن من الأسمدة و133 طن من الألومنيوم و68 طناً من الحنطة السوداء إلى أرمينيا عبر هذا المسار. وإلى جانب الترانزيت، تشير البيانات إلى تصدير منتجات نفطية من أذربيجان إلى أرمينيا، تشمل أكثر من 10 آلاف طن من الديزل و979 طن من بنزين الفئة أيه أي 92 و2955 طن من بنزين الفئة أيه أي 95.