مساعد وكيل وزير الطاقة الإماراتي: الربط الكهربائي والتعاون الدولي يمثلان ركيزة أساسية لأمن الطاقة

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

أكد مساعد وكيل وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع الكهرباء والماء والطاقة المستقبلية الإماراتي أحمد الكعبي في كلمته خلال حلقة نقاشية ضمن منتدى باكو للطاقة أن التعاون الدولي والربط المتبادل لشبكات الطاقة الكهربائية يلعبان دوراً حيوياً في ضمان أمن الطاقة.

وأشار إلى أن تعزيز مرونة الشبكات الكهربائية يعد شرطاً أساسياً لاستدامة أنظمة الطاقة، حيث يساهم الترابط الطاقي بين البلدان في استعادة الإمدادات بسرعة أثناء حالات الطوارئ أو النقص الحاد.

وأضاف الكعبي أن الموقع الجغرافي للبلاد والتخطيط السليم لمسارات الطاقة يمثلان عاملين حاسمين في تعزيز منظومة أمن الطاقة العالمي.