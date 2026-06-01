الرئيس إلهام علييف يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الاقتصاد والطاقة والأعمال مع الوفد المرافق له

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الأول من يونيو مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الاقتصاد والطاقة والأعمال كاليب أور مع الوفد المرافق له.

وأعرب رئيس الدولة عن شكره لكاليب أور على مشاركته في مراسم الافتتاح الرسمي للمعارض ومنتديات "أسبوع باكو للطاقة".

وأشار الرئيس علييف بامتنان إلى الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هذا الاجتماع مؤكداً أن هذا النهج والشراكة يحظيان بتقدير كبير ومعرباً عن شكره لرئيس الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وفي معرض إشارته إلى التطور الناجح للعلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة، تطرق رئيس الدولة إلى أهمية "ميثاق الشراكة الاستراتيجية" الموقع بين أذربيجان والولايات المتحدة، فضلاً عن إنشاء مجموعات عمل لتطوير التعاون في مختلف المجالات بناءً على هذا الميثاق، مؤكداً على عقد الاجتماع الأول للحوار الاقتصادي بين أذربيجان والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن مسافرة الوفد برئاسة كاليب أور إلى البلد توفر فرصة جيدة لمناقشة آفاق التعاون.

كما تطرق رئيس الدولة إلى أهمية الوثائق الموقعة في إطار أسبوع باكو للطاقة.

ومن جانبه، نقل أور تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو إلى الرئيس إلهام علييف.

وأعرب رئيس الدولة عن شكره على هذه التحيات، طالباً نقل تحياته هو إلى دونالد ترامب وماركو روبيو أيضا.

وأكد الضيف أن توجيه الرئيس ترامب رسالة إلى أسبوع باكو للطاقة يظهر مدى الأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاجتماع.

وفي الوقت ذاته، قال أور إن هذا الاجتماع يبرز الدور القيادي للرئيس إلهام علييف فيما يتعلق بإجراء المناقشات حول وضع أسواق الطاقة.

وجرى خلال المحادثات التأكيد على أن أسبوع باكو للطاقة يعد منصة ناجحة لتبادل الآراء حول قضايا الطاقة العالمية، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون بين شركات الطاقة الرائدة في العالم والمؤسسات الحكومية والمستثمرين والمتخصصين في هذا القطاع.

كما جرت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن العلاقات بين أذربيجان والولايات المتحدة قد دخلت مرحلة جديدة من التطور بفضل جهود رئيسي كلا البلدين.

وشهدت المحادثات مناقشة عدد من الشؤون ذات الاهتمام المشترك أيضا.