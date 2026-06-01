وزير الدفاع الاذربيجاني يزور جورجيا

تبليسي، 1 يونيو، (أذرتاج)

قام وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف بزيارة إلى جورجيا في الأول من يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج أنه من المقرر أن يلتقي ذاكر حسنوف بنظيره الجورجي إيراكلي تشيكوفاني وأن يعقد الجنرال ذاكر حسنوف لقاءات مع رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه وعدد من المسؤولين الرسميين الآخرين.

وسيزور وزير الدفاع تمثال الزعيم الوطني حيدر علييف في حديقة حيدر علييف وسط مدينة تبليسي، بالإضافة إلى النصب التذكاري في ساحة الأبطال بجورجيا.