منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة يهزم فرنسا ويتصدر مجموعته

باكو، 30 مايو، أذرتاج

أنهى منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة مسيرته في دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا المقامة في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا متصدرًا للمجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه اليوم على نظيره الفرنسي بنتيجة 3-2.

وإن المنتخب الأذربيجاني الذي يقوده المدرب إيلشاد قولييف حقق علامة كاملة في هذا الدور بعد أن كان قد تغلب في مباراتيه السابقتين على النمسا بنتيجة 1-0 وعلى إيطاليا بنتيجة 3-0 ليضمن تأهله إلى الدور المقبل في صدارة الترتيب العام للمجموعة.