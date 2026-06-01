أذربيجان والولايات المتحدة توقعان اتفاقيات بقيمة 5ر7 مليارات دولار في أسبوع باكو للطاقة

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

شهد أسبوع باكو للطاقة وأعمال الحوار الاقتصادي الأول بين أذربيجان والولايات المتحدة توقيع حزمة من الوثائق والاتفاقيات الاستراتيجية الشاملة لمجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا بقيمة مالية إجمالية تبلغ 5ر7 مليارات دولار.

ووقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ومساعد وزير الخارجية الأمريكي كالب أور وثيقة إطار عمل بشأن المعادن الحرجية والعناصر الأرضية النادرة إلى جانب بروتوكول الحوار الاقتصادي.

ومن جانبها، أبرمت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار اتفاقية لبيع 50 في المائة من غاز حقل أبشرون البحري الأذربيجاني لتركيا لمدة 15 عامًا واتفاقية مع صربيا لإنشاء محطة طاقة كهربائية وأخرى لتوريد الغاز إلى سان مارينو بجانب مذكرات تفاهم استثمارية وتكنولوجية مع شركات طاقة وتمويل دولية كبرى، فضلاً عن شراكة أكاديمية مع جامعة جورج واشنطن لتأسيس منصة واشنطن وبنية تحتية سحابية للذكاء الاصطناعي.