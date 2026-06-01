وزير الطاقة الأذربيجاني: الاعتماد على مصدر أو مسار واحد لم يعد إستراتيجية مستدامة

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

أكد وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف في كلمته خلال الاجتماع الأول لوزراء طاقة البلاد الأعضاء في منظمة مجموعة الدول الثماني النامية د8 المنعقد ضمن أسبوع باكو للطاقة أن الاعتماد على مصدر أو مسار أو سوق واحدة لم يعد إستراتيجية مستدامة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتحول الطاقة العالمي.

وأشار الوزير إلى أن أذربيجان تنتهج نهجاً متوازناً يجمع بين أمن الطاقة والتحول الأخضر لتتحول إلى مركز إستراتيجي عابر للقارات.

وأضاف شهبازوف أن الدور الحيوي الذي تلعبه أذربيجان في أمن الطاقة الإقليمي والأوروبي عبر خطوط أنابيب النفط بين باكو وتبليسي وجيهان والغاز العابر للأناضول تاناب والعابر للبحر الأدرياتيكي تاب يتوسع الآن بتوسع أكبر من خلال ممرات الطاقة الخضراء الممتدة بين جنوب القوقاز وآسيا الوسطى وتركيا وأوروبا.