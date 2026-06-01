وزير الطاقة التركي: يمكن زيادة القدرة الاستيعابية لخط تاناب باستثمارات محدودة

اكو، 1 يونيو، أذرتاج

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في كلمته خلال أسبوع باكو للطاقة المنطلق في 1 يونيو أن خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب لم يُستغل بعد بكامل طاقته الإستراتيجية، مؤكداً أنه يمكن زيادة قدرته التمريرية من خلال ضخ استثمارات محدودة نسبياً.

وأشاد الوزير بيرقدار بالتعاون النموذجي بين أذربيجان وتركيا في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن كلا البلدين يساهمان بمساهمة فعالة في ضمان أمن إمدادات الطاقة الخاصة بهما، فضلاً عن تقديم مساهمة حيوية لأمن الطاقة في أوروبا.