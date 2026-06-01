وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي: موارد أذربيجان من الطاقة المتجددة ضخمة

باكو، 1 يونيو، (أذرتاج)

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار بأنه يُخطَّط لتنفيذ نسخة من مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب مخصصة لنقل الطاقة الكهربائية.

وقال الوزير "أُطلق على هذا المشروع اسم النسخة الكهربائية من تاناب فكما ينقل تاناب الغاز الطبيعي سيعمل هذا المشروع على نقل الطاقة الكهربائية الأذربيجانية إلى تركيا ومنها إلى أوروبا وسنسمع المزيد عن هذا المشروع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأشار إلى أن البلاد تبذل جهودا كبيرة في ظل التطورات العالمية الجارية لضمان إمدادات آمنة من موارد الطاقة وإنشاء مصادرها الخاصة للطاقة وفي هذا السياق، تكتسب مصادر الطاقة المتجددة أهمية كبيرة بالنسبة للبلدان.

وأضاف أن بعض البلاد تمتلك هذه الموارد بكميات هائلة ومن بينها أذربيجان.

وأوضح أن معظم الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة تتجه حاليا نحو مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب شرطين أساسيين هما وجود نظام قوي لنقل الطاقة الكهربائية وبنية تحتية متطورة إلى جانب مشاريع الربط والتكامل التي تصل هذه الموارد ببعضها البعض.

وأكد أن تركيا وأذربيجان تمتلكان فرصا كبيرة في هذا المجال.