الرئيس إلهام علييف: معرض نفط وغاز بحر الخزر وضع الأساس لتطور قطاع الطاقة في أذربيجان الحديثة

باكو، 1 يونيو، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف حفل الافتتاح لأسبوع باكو للطاقة ان معرض نفط وغاز بحر الخزر وضع الأساس لتطور قطاع الطاقة في أذربيجان الحديثة.

وأضاف رئيس الدولة أن "هذا المعرض تطور مع مرور الوقت وأصبح أكثر اتساعا وأكبر حجما وهو يُعرف اليوم باسم "أسبوع باكو للطاقة" الذي تُنظَّم في إطاره العديد من الفعاليات والمراسم الرسمية".