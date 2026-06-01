نائب وزير ألباني: نتعاون مع أذربيجان لتنويع مسارات إمدادات الطاقة

باكو، 1 يونيو، (أذرتاج)

قال نائب وزير البنية التحتية والطاقة الألباني إرليند سولو في الجلسة العامة لمنتدى باكو للطاقة تحت عنوان "التعاون الدولي من أجل مستقبل طاقة مستدام ومتنوّع" إننا نتعاون مع أذربيجان بهدف تنويع مسارات إمدادات الطاقة.

وأشار سولو إلى أن بلده يولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة ومسارات الإمداد مفيدا "نتعاون في هذا المجال مع أذربيجان والولايات المتحدة ويتم تنفيذ كل هذه المبادرات بموافقة الاتحاد الأوروبي".

يُذكر أن مشروع تغويز مدينة كورتشا الألبانية المعروف باسم "مشروع نور" تنفذه شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار بتمويل من الاستثمارات الأذربيجانية ومن المتوقع إنجاز المشروع الى نهاية عام 2026.

وفي الوقت نفسه، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سوكار ووزارة البنية التحتية والطاقة الألبانية وشركة "ألبغاز" ضمن فعاليات مؤتمر كوب29، بدأ مكتب سوكار غاز ألبانيا نشاطه في ألبانيا.