وزير الطاقة الأذربيجاني: أذربيجان أمنت 1ر8 في المائة من واردات الغاز عبر الأنابيب للاتحاد الأوروبي

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

صرح وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف في كلمته خلال أسبوع باكو للطاقة المنطلق في 1 يونيو أن حصة أذربيجان بلغت 1ر8 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب في عام 2025.

وتطرق الوزير شهبازوف إلى التحديات الجيوسياسية الراهنة، مؤكداً أن أذربيجان تعد فاعلاً إستراتيجياً يربط بحر الخزر بالبحر الأسود والمتوسط والأدرياتيكي ويحول المنطقة إلى مركز لوجستي رئيسي لممر النقل الدول العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط.

وأضاف شهبازوف "إذا كانت قوة الطاقة في القرن العشرين تقاس أساساً بحجم الإنتاج فإن القوة في القرن الحادي والعشرين تتحدد بالمسارات الآمنة والروابط والشراكات الموثوقة".